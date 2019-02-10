СЕГОДНЯ 20:55 2019-02-10T21:01:19+03:00

Футболист Александр Головин получил травму во время матча "Монпелье"-"Монако" Фото: Sport Express

Российский полузащитник был заменён на португальского хавбека Адриена Силву

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Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин получил травму во время матча 24-го тура французской Лиги 1 с "Монпелье".

Пресс-служба клуба подчеркнула, что россиянин, вышедший в стартовом составе, получил повреждение и на 67-й минуте был заменён на португальского хавбека Адриена Силву.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Александр Головин сыграл в 16 матчах и записал в свой актив один гол и одну голевую передачу, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том зарплата Александра Головина в "Монако" составляет 2,7 млн евро в год. Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков лучших чемпионатов в Европе занял Лионель Месси. В пятницу, 8 февраля, французский журнал L'Equipe опубликовал рейтинг зарплат топ-5 футбольных чемпионатов Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU