2019-02-10T21:29:27+03:00
Общество

Канадец выиграл в национальную лотерею почти 4 миллиона долларов

На данный момент известно, что выигрышный билет купил житель провинции Британская Колумбия
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Канадец выиграл в национальную лотерею почти 4 миллиона долларовКанадец выиграл в национальную лотерею почти 4 миллиона долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Житель Канады выиграл в национальную лотерею "6 из 49" 5 миллионов канадских долларов (примерно 3,8 миллионнов американских долларов). Об этом заявили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

- Выпавшие номера - 1, 24, 35, 41, 42 и 49. Бонус-число - 18, - уточнили организаторы.

В компании также отметили, что "счастливый" билет купил житель провинции Британская Колумбия.

Кроме этого, был еще разыгран один "утешительный" приз в размере 1 млн канадских долларов (около $760 тыс.). Пока известно, что он был продан в одной из провинций Центральной Канады, сообщает ТАСС.

Как отметили канадские организаторы, для получения приза необходимо предъявить выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе прошлого года бельгиец выиграл более 107 млн евро в лотерею EuroMillions. Счастливчику удалось обойти еще около 200 млн участников розыгрыша.

Крупные выигрыши в лотереи: Как победители распоряжаются своими миллионами?.Обсуждаем в эфире программы ПодЗарядка на Радио Комсомольская правда

ИСТОЧНИК KP.RU

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