СК выяснит детали задержания водителя на трассе "Волга" под Владимиром
Управление Следственного комитета по Владимирской области выяснит обстоятельства задержания местной полицией водителя автомобиля на трассе М-7 "Волга".
- Детально изучаются действия сотрудников ГИБДД УМВД по Владимирской области в экстремальной ситуации на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), - прокомментировали в СК.
Ранее в Интернете появился видеоролик, на котором полицейские для задержания перегородили дорогу машинами обычных граждан.
Также в пресс-службе уточнили, что у полиции запрошены видеозаписи и материалы дела, в ближайшее время будут опрошены очевидцы происшествия, сообщает "ТАСС". К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась также региональная прокуратура.
В субботу водитель Skoda Rapid, ехавший по трассе "Волга" в сторону Москвы, проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться, выехал на встречную полосу и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. По ходу движения иномарка совершала опасные маневры и столкнулась с четырьмя автомобилями, в результате этих ДТП никто не пострадал.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что под Владимиром гонщик, скрываясь от полиции, протаранил "живой щит". Полицейские гнались за нарушителем сто километров.
Живой щит из машин во Владимире.
ИСТОЧНИК KP.RU