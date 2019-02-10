СК выяснит детали задержания водителя на трассе "Волга" под Владимиром

СЕГОДНЯ 21:37 2019-02-10T21:45:01+03:00

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором полицейские для задержания перегородили дорогу машинами обычных граждан

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Управление Следственного комитета по Владимирской области выяснит обстоятельства задержания местной полицией водителя автомобиля на трассе М-7 "Волга".

- Детально изучаются действия сотрудников ГИБДД УМВД по Владимирской области в экстремальной ситуации на предмет наличия состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), - прокомментировали в СК.

Ранее в Интернете появился видеоролик, на котором полицейские для задержания перегородили дорогу машинами обычных граждан.

Также в пресс-службе уточнили, что у полиции запрошены видеозаписи и материалы дела, в ближайшее время будут опрошены очевидцы происшествия, сообщает "ТАСС". К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась также региональная прокуратура.

В субботу водитель Skoda Rapid, ехавший по трассе "Волга" в сторону Москвы, проигнорировал требование сотрудников полиции остановиться, выехал на встречную полосу и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. По ходу движения иномарка совершала опасные маневры и столкнулась с четырьмя автомобилями, в результате этих ДТП никто не пострадал.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что под Владимиром гонщик, скрываясь от полиции, протаранил "живой щит". Полицейские гнались за нарушителем сто километров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/690987" frameborder="0"></iframe> Живой щит из машин во Владимире.

ИСТОЧНИК KP.RU