2019-02-10T22:14:21+03:00
Общество

Сербия вручила Хорватии протестную ноту из-за нападения на ватерполистов

Ранее хорватский президент принесла извинения и отметила, что" хулиганство – это напасть, противоречащая спортивным идеалам, а насилие неприемлемо"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Сербия вручила Хорватии протестную ноту из-за нападения на ватерполистов Фото: junior-sport.suСербия вручила Хорватии протестную ноту из-за нападения на ватерполистов Фото: junior-sport.su
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МИД Сербии вручил ноту протеста Хорватии в связи с нападением на ватерполистов клуба "Црвена Звезда" накануне в Сплите.

- В МИД, как ранее и заявил первый вице-премьер правительства Сербии и министр иностранных дел Ивица Дачич, сегодня был вызван поверенный в делах посольства Хорватии в Загребе, которому была вручена нота протеста из-за нападения на ватерполистов, - подчеркнули в сообщении министерства.

В субботу в кафе на набережной города Сплит группа неизвестных напала на пятерых игроков "Црвены Звезды". Спортсмены приехали на матч с местным ватерпольным клубом "Морнар". После вмешательства полиции нападавшие скрылись. В итоге сербские ватерполисты отделались легкими травмами, встреча была сорвана, сообщает "РИА-Новости".

Сербское внешнеполитическое ведомство также выразило "глубокую обеспокоенность и разочарование" в связи с инцидентом. Ранее президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович принесла извинения отметила, что "хулиганство – это напасть, противоречащая спортивным идеалам, а насилие неприемлемо".

ИСТОЧНИК KP.RU

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