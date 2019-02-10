На этапе кубка мира по биатлону в Канаде отменили спринтерские гонки
В Канаде на этапе Кубка мира по биатлону организаторы приняли решение отменить 10 февраля мужскую и женскую спринтерские гонки. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Гонки в Кэнморе изначально были запланированы на субботу, но из-за плохой погоды их перенесли на воскресенье. До этого в ходе этапа расписание соревнований несколько раз менялось из-за сильных морозов, а также были сокращены дистанции индивидуальных гонок, эстафеты перенесены с субботы на пятницу, а вместо масс-стартов воскресенье было решено провести спринты. В итоге этап получился из четырех гонок - две индивидуальные и две эстафеты.
Российские биатлонисты завоевали две бронзовые медали. Александр Логинов пришел третьим в мужской индивидуальной гонке, а вместе с Евгением Гараничевым, Эдуардом Латыповым и Александром Поварницыным они завоевали бронзу в мужской эстафете, передает ТАСС.
Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) 14-17 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU