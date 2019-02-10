На этапе кубка мира по биатлону в Канаде отменили спринтерские гонки

СЕГОДНЯ 23:10 2019-02-10T23:14:34+03:00

В канадском Кэнморе во время этапа Кубка мира по биатлону стояли сильные морозы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Канаде на этапе Кубка мира по биатлону организаторы приняли решение отменить 10 февраля мужскую и женскую спринтерские гонки. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Гонки в Кэнморе изначально были запланированы на субботу, но из-за плохой погоды их перенесли на воскресенье. До этого в ходе этапа расписание соревнований несколько раз менялось из-за сильных морозов, а также были сокращены дистанции индивидуальных гонок, эстафеты перенесены с субботы на пятницу, а вместо масс-стартов воскресенье было решено провести спринты. В итоге этап получился из четырех гонок - две индивидуальные и две эстафеты.

Российские биатлонисты завоевали две бронзовые медали. Александр Логинов пришел третьим в мужской индивидуальной гонке, а вместе с Евгением Гараничевым, Эдуардом Латыповым и Александром Поварницыным они завоевали бронзу в мужской эстафете, передает ТАСС.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) 14-17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU