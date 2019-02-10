Google разрабатывает измеряющие вес кроссовки

10 Февр. 23:39 2019-02-10T23:39:35+03:00

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Google разрабатывает умные кроссовки, которые будут измерять вес своего владельца. Стало известно, что исследовательская компания Verily, также принадлежащая Alphabet, ищет партнеров для совместной разработки обуви со встроенными датчиками для контроля за движением и весом пользователя, а также для распознающие падения.

Собранную информацию обувь нового поколения будет доводить до сведения своего владельца через смартфон, с которым их синхронизируют. Как только человек наберет или потеряет вес, ему на телефон придет сообщение, сообщает CNBC.

Этот проект может получить широкое использование в сферах. связанных со здоровьем. Например, внезапное увеличение веса может быть признаком того, что организм удерживает жидкость, что, в свою очередь, является признаком сердечной недостаточности. А распознавание падений ботинками может оказаться особенно полезной функцией для пожилых людей.

По данным телеканала, Verily за последние несколько месяцев уже демонстрировала прототип дизайна обуви на закрытых встречах. Компания надеется привлечь партнеров для создания кроссовок и их дальнейшего выхода на рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU