Самолет МЧС доставил 27 российских детей из Багдада в Москву

10 Февр. 23:59 2019-02-11T00:06:11+03:00

Спецборт Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в аэропорт Раменское с двадцатью семью российскими детьми. Фото: пресс-служба МЧС РФ

МИД РФ поблагодарил власти Ирака за помощь в эвакуации детей, содержавшихся в тюрьме

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В Москве приземлился спецборт МЧС России, который доставил из Багдада 27 российских детей. По данным пресс-службы министерства, несовершеннолетние россияне содержались в иракской тюрьме вместе со своими матерями.

"Ил-76 МЧС России прибыл из Багдада в аэропорт "Раменское" с 27 российскими детьми возрастом от 4 до 13 лет", - сказали в ведомстве.

Полет прошел хорошо, все дети чувствуют себя нормально. С ними на борту находились спасатели, врачи-педиатры и психологи. Ребят доставят в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей и передадут родственникам и опекунам, говорится на сайте МЧС.

МИД России выразил благодарность властям Ирака за помощь в организации возвращения на родину российских детей, в том числе с быстрым оформлением документов. В ведомстве заверили, что посольство РФ в Багдаде и дальше будет проводить работу по возвращению домой из Ирака несовершеннолетних россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU