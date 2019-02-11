Росрыболовство прокомментировало материал CNN о российском минтае

СЕГОДНЯ 02:38 2019-02-11T02:38:22+03:00

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Информация телекомпании CNN о конкурентных преимуществах минтая, вылавливаемого в российских водах,тенденциозная и смехотворная. Такое мнение высказал представитель Росрыболовства в США Олег Рыков.

Ранее сайт "КП" рассказывал, что американская телекомпания заявила, что действия президента США Дональда Трампа упрочили позиции вылавливаемого в водах России минтая на американском внутреннем рынке. Рыба поставляется в Китай, где производятся полуфабрикаты - имитация крабового мяса и рыбных палочек, составляющие основу рыбных завтраков в американских школах.

"Информация, данная в статье CNN, тенденциозна. Цифры и факты, которые там приводятся, для профессионалов просто смешны, а для нас эта статья не представляет никакой опасности", - сказал Рыков в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что даже если власти США “заинтересуются этим вопросом и начнут кампанию по введению таможенных пошлин в отношении нашего минтая”, российские производители могут не беспокоиться, ведь поставки ведутся в Китай, а не в Америку.

Рыков отметил, что CNN, ссылаясь на директор по программам Genuine Alaska Pollock Producers Пэта Шэнахана пишет, что объем российских поставок минтая в США составляет $200 млн.

"Это такая нелепость и чушь", - сказал специалист.

По данным таможни США, за 2018 года "прямые поставки минтая из РФ в США составили всего 450 тонн - на сумму полмиллиона долларов". И предназначена была эта рыба для российской общины в США.

ИСТОЧНИК KP.RU