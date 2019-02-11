Трамп сравнил претендентку на пост президента США со снеговиком
Новая претендентка на пост президента США на выборах 2020 года сенатор от Демократической партии Эми Клобушар выбрала неудачное время, чтобы объявить о своем вступлении в предвыборную гонку. Такое мнение высказал нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп.
Клобушар в воскресенье выступала перед своими сторонниками в родном штате Миннесота, который и представляет в Сенате. День был довольно морозным, а в разгар митинга начался сильный снегопад.
"Время подобрано неудачно. К концу своей речи она выглядела как снеговик (снежная баба)!" - написал Трамп в своем Twitter.
Президент увидел иронию в этой ситуации, поскольку сенатор в своей речи завела разговор о борьбе с глобальным потеплением.
Напомним, в июне 2017 года глава Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, назвав его "плохой сделкой для американцев". Он часто подчеркивает правильность своего решения, указывая на необычно низкие температуры, которые в последние годы отмечают на территории США зимой.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»