Трамп сравнил претендентку на пост президента США со снеговиком

СЕГОДНЯ 04:29 2019-02-11T04:29:44+03:00

Сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар выступает перед своими сторонниками в Миннеаполисе Фото: REUTERS

Глава Белого дома посочувствовал демократке Эми Клобушар, выступавшей перед сторонниками на морозе в снегопад

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Новая претендентка на пост президента США на выборах 2020 года сенатор от Демократической партии Эми Клобушар выбрала неудачное время, чтобы объявить о своем вступлении в предвыборную гонку. Такое мнение высказал нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Клобушар в воскресенье выступала перед своими сторонниками в родном штате Миннесота, который и представляет в Сенате. День был довольно морозным, а в разгар митинга начался сильный снегопад.

"Время подобрано неудачно. К концу своей речи она выглядела как снеговик (снежная баба)!" - написал Трамп в своем Twitter.

Президент увидел иронию в этой ситуации, поскольку сенатор в своей речи завела разговор о борьбе с глобальным потеплением.

Напомним, в июне 2017 года глава Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, назвав его "плохой сделкой для американцев". Он часто подчеркивает правильность своего решения, указывая на необычно низкие температуры, которые в последние годы отмечают на территории США зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU