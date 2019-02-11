Завершились госиспытания российского корабельного зенитного комплекса "Полимент-Редут"

СЕГОДНЯ 04:52 2019-02-11T05:01:28+03:00

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В России завершены государственные испытания корабельного зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут". Об сообщил главком ВМФ России Владимир Королев

В своем выступлении на Ассамблее Санкт-Петербургского Морского собрания, посвящённой 109-й годовщине создания этой организации, главком ВМФ напомнил, что впервые в современной истории Российской Федерации в Средиземном море проведено учение авиации и сил ВМФ "Океанский щит – 2018". Также в мае прошлого года атомный подводный ракетный крейсер "Юрий Долгорукий" осуществил успешный пуск четырёх баллистических ракет "Булава" по полигону Кура на Камчатке.

По словам Королева, все эти высокие достижения “ базируются на хорошем морально-психологическом состоянии российских моряков, на их верности военной присяге, любви к Отчизне, готовности к защите родной земли от посягательств неприятеля”, цитирует его слова газета "Красная звезда".

Новая радиолокационная система "Полимент" в сочетании с комплексом "Редут" позволяет осуществлять вертикальный пуск зенитных ракет 9М96МД, дальность которых достигает 150 км. Такими комплексами оснащаются фрегаты проекта 22350. Первый такой корабль "Адмирал Горшков" вошел в состав ВМФ России в июле 2018 года.

Появилось новое видео испытания "Авангарда".

ИСТОЧНИК KP.RU