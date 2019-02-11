Министр обороны Великобритании пригрозил России высокой ценой за провокации

СЕГОДНЯ 05:56 2019-02-11T06:05:12+03:00

Гэвин Уильямсон намерен призвать НАТО усилить безопасность в связи с ситуацией с ДРСМД

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Россия заплатит высокую цену за предполагаемые провокации в отношении стран-членов НАТО. Об этом говорится в заявлении министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

Он подчеркнул, что Североатлантическому альянсу необходимо разработать способы справляться с "теми провокациями, которые Россия устраивает" против них.

"Такие действия России должны ей дорого обойтись", - сказал Уильямсон.

При этом пресс-служба Минобороны королевства, распространившая выдержки из речи своего начальника, не уточняет, какие именно провокации, которые, якобы предприняла Россия, министр имел в виду. Однако в тексте говорится, что Уильямсон намерен призвать НАТО усилить свою готовность в связи с выходом США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.

"Если просто говорить, и не действовать, то есть риск, что наша страна будет восприниматься не опаснее бумажного тигра", - отметил глава Мионбороны.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, как в марте прошлого года Уильямсон посоветовал Москве не отвечать Лондону на высылку российских дипломатов, а "отойти в сторону и заткнуться".

ИСТОЧНИК KP.RU