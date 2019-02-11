Российский спутник зафиксировал необычные физические явления в космосе

СЕГОДНЯ 06:27 2019-02-11T06:27:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские ученые сообщают о необычных физических явлениях, которые были зафиксированы в земной атмосфере спутником "Ломоносов". Об этом рассказал директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

"Похоже, мы натолкнулись на новые физические явления… Мы не знаем пока какова их физическая природа", - сказал он.

По словам ученого, ультрафиолетовый телескоп, установленный на спутнике засек мощные световые "взрывы". Так во время полета "Ломоносова" на высоте нескольких десятков километров несколько раз регистрировали световой всплеск огромной мощности, передает РИА Новости.

"А под ним все чисто, никаких гроз и облаков! Что вызывает "взрыв" - вопрос открытый", - пояснил Панасюк.

На сегодняшний день науке известны такие всплески ультрафиолетового излучения, как спрайты (электрические разряды в мезосфере и термосфере) и эльвы (огромные слабосветящиеся вспышки в верхней части грозового облака).

ИСТОЧНИК KP.RU