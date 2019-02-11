В Бельгии "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера

СЕГОДНЯ 06:55 2019-02-11T06:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бельгийском городе Монс участники манифестаций "желтых жилетов" устроили беспорядки и напали на дом бывшего мэра города и бывшего премьер-министра страны, председателя франкоязычной Социалистической партии Бельгии Элио Ди Рупо. Об этом сообщили в местной полиции.

По данным правоохранителей, около сотни активистов собрались в субботу в Монсе на манифестацию, которая не была согласована с городскими властями. В итоге акция переросла в беспорядки. Участники марша протеста нарушали общественный порядок, а дойдя до дома Ди Рупо, стали бросать в его почтовый ящик петарды.

Полиция арестовала 38 человек, участвовавших в беспорядках. В отношении них заведены уголовные дела по обвинению в нарушении общественного порядка и вандализме. Отмечается, что зданию, на которое напали активисты, причинен ущерб.

Чтобы успокоить "желтые жилеты" городской полиции пришлось просить помощи федеральных сил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690920" frameborder="0"></iframe> Один из участников манифестации "желтых жилетов" в Париже получил ранение.

ИСТОЧНИК KP.RU