2019-02-11T06:56:48+03:00
В мире

В Бельгии "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера

Полиция арестовала 38 активистов за нарушение общественного порядка
Юлия ДИВЕЕВА
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Участники акции "желтых жилетов" забросали петардами почтовый ящик экс-премьераУчастники акции "желтых жилетов" забросали петардами почтовый ящик экс-премьераФото: REUTERS
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В Бельгийском городе Монс участники манифестаций "желтых жилетов" устроили беспорядки и напали на дом бывшего мэра города и бывшего премьер-министра страны, председателя франкоязычной Социалистической партии Бельгии Элио Ди Рупо. Об этом сообщили в местной полиции.

По данным правоохранителей, около сотни активистов собрались в субботу в Монсе на манифестацию, которая не была согласована с городскими властями. В итоге акция переросла в беспорядки. Участники марша протеста нарушали общественный порядок, а дойдя до дома Ди Рупо, стали бросать в его почтовый ящик петарды.

Полиция арестовала 38 человек, участвовавших в беспорядках. В отношении них заведены уголовные дела по обвинению в нарушении общественного порядка и вандализме. Отмечается, что зданию, на которое напали активисты, причинен ущерб.

Чтобы успокоить "желтые жилеты" городской полиции пришлось просить помощи федеральных сил.

Один из участников манифестации "желтых жилетов" в Париже получил ранение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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