Погода в Москве на 11 февраля 2019 года: в городе ожидается мокрый снег

11 Февр. 07:12 2019-02-11T07:12:51+03:00

Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Москве на 11 февраля 2019 года

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Погода в Москве на 11 февраля 2019 года будет облачной с редкими прояснениями. Местами по городу ожидается небольшой снег, временами вперемешку с дождем. Также возможна гололедица.

Температура воздуха днем остановится в районе показателей 0..2 градуса. В ночные часы столбики термометров незначительно опустятся - до -1..1. При этом в обоих случаях скорость ветра будет довольно сильной 5-10 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 12-17 м/c. Направление воздушных потоков - южное и юго-западное.

Синоптики Гидрометцентра уточняют, что атмосферное давление в понедельник будет находиться на уровне 747 миллиметров ртутного столба. Примерно такие же погодные условия будут наблюдаться и во вторник, среду, а вот уже в четверг в столице похолодает.

Сайт kp.ru писал о том, что еще днем ранее синоптики делали несколько другие прогнозы на начало недели. Так, они рассчитывали, что на улицах будет на несколько градусов морознее.

ИСТОЧНИК KP.RU