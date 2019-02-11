Трамп опроверг сообщения о том, что он мало работает

СЕГОДНЯ 07:22 2019-02-11T07:22:11+03:00

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Публикации о том, что президент США Дональд Трамп мало работает, а большую часть времени читает газеты и смотрит телевизор, неверны. Глава американской администрации заверил своих подписчиков в Twitter, что трудится на благо страны больше своих предшественников.

"СМИ удалось получить мой график работы. Сделать это было очень легко, но надо было отнестись к нему в позитивном ключе. В отведенное работе с документами время я обычно работаю, а не отдыхаю. На самом деле, я, вероятно, работаю больше часов, чем почти все предыдущие президенты", - уверен Трамп.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что журналисты выяснили, как президент Трамп распоряжался своим рабочим временем после промежуточных выборов, которые прошли в стране в ноябре прошлого года. Изучив расписание главы государства за последние три месяца, СМИ пришли к выводу, что большую часть своего рабочего времени он потратил на чтение газет, ТВ и звонки.

ИСТОЧНИК KP.RU