В Польше считают, что Россия больше не сможет удерживать морские пути

СЕГОДНЯ 07:28 2019-02-11T07:28:36+03:00

В Польше заявили, что «похоронили» планы России по удержанию морских путей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К такому выводу экспертов подтолкнуло появление в республике дивизиона береговой охраны с ракетами NSM

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Военно-морские силы Польши обзавелись дивизионом береговой охраны, оснащенным противокорабельными ракетами NSM, что, по их мнению, должно "похоронить" планы России по удержанию транспортных путей в Балтийском море. С соответствующим заявлением выступил, в частности, польский военный эксперт Максимилиан Дура.

"Ракеты NSM дальностью 220 километров <…> позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в сторону России или из нее по Балтийскому морю", - объяснил свою позицию специалист.

При этом он выразил уверенность в том, что приобретенные Польшей ракеты осложнят выполнение боевых задач военным кораблям.

С другой стороны, новые фрегаты навряд ли смогут обезопасить республику со стороны моря. Дура считает, что Россию не затруднит уничтожить такую точечную цель, которую, к тому же, легко обнаружить.

"Компенсировать появление одного нового польского фрегата россияне смогут, не тратя сотни миллионов долларов", - приводит слова эксперта интернет-издание Defence24.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в целях увеличения своей обороноспособности Польша решила также построить искусственный остров в Калининградском заливе. Это позволит расширить территорию страны и приблизиться к российским границам.

ИСТОЧНИК KP.RU