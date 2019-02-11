2019-02-11T07:46:23+03:00
Политика

Пьяные украинские военные обстреляли свой склад в Краматорске

В результате действий зенитчиков одно из хранилищ с оружием загорелось
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинские зенитчики нанесли удар из ПЗРК по своему складу в КраматорскеУкраинские зенитчики нанесли удар из ПЗРК по своему складу в КраматорскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Три зенитных комплекса "Игла", десять ракет к ним, два пулемета и тысяча патронов - именно такие потери понесла украинская армия из-за необдуманных действий своих же военнослужащих. Мужчины перебрали со спиртным и случайно обстреляли один из складов в Краматорске из переносного ЗРК. В результате атаки хранилище загорелось.

Об инциденте сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, уже после происшествия руководство воинской части в документах на списание указало гораздо большее количество вооружений, чем было уничтожено огнем. Так, в перечне дополнительно оказались две тысячи патронов калибра 7,62 мм, тысяча патронов калибра 5,45 мм и пять тепловизоров "Арчер".

Как пояснил Безсонов в эфире "Первого республиканского телеканала", таким образом военные решили скрыть хищения.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее, будучи в состоянии алкогольного опьянения, члены ВСУ неоднократно ввязывались в различные передряги. Так, например, прошлым летом военнослужащие подорвались на минах, установленных другими украинцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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