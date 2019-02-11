2019-02-11T08:01:48+03:00
Политика

Япония создала кризисный штаб из-за захода китайских кораблей в спорную зону

Патрульное судно КНР приблизилось к островам Сенкаку, которые обе страны считают своими
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Япония заявила о вторжении Китая в ее территориальные водыЯпония заявила о вторжении Китая в ее территориальные водыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Четыре патрульных судна КНР приблизились к территориальным водам Японии близ спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), после чего один из кораблей вошел в них. В связи с ситуацией в Токио уже создали кризисный штаб при канцелярии премьер-министра страны.

Отмечается, что данные события произошли утром в понедельник, 11 февраля. Согласно сведениям телеканала NHK, в настоящий момент штаб занимается сбором оперативной информации по инциденту.

Напомним, что острова Сенкаку уже долгие годы являются предметом ожесточенного спора между Токио и Пекином. Так, японские власти утверждают, что занимают их еще с 1895 года, тогда как в Китае есть карты, датированные 1783 и 1785 годами, на которых Дяоюйдао обозначены как их территория.

Достоверно известно, что после Второй мировой войны острова контролировались Соединенными Штатами, а в 1972 году были переданы Токио. В сентябре 2012 года официальные власти приобрели эти земли у частных владельцев, тогда то ситуация и обострилась, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врио главы Пентагона прибыл в Афганистан с неожиданным визитом
Вывод войск США из Сирии может начаться в течение нескольких недель
Вокруг света на одном дыхании: Дайвер из Франции выложил в сеть фильм о своих погружениях
Пьяные украинские военные обстреляли свой склад в Краматорске
В Польше считают, что Россия больше не сможет удерживать морские пути
Трамп опроверг сообщения о том, что он мало работает
Погода в Москве на 11 февраля 2019 года: в городе ожидается мокрый снег
В Бельгии "желтые жилеты" атаковали дом экс-премьера
Российский спутник зафиксировал необычные физические явления в космосе
Министр обороны Великобритании пригрозил России высокой ценой за провокации
Роналду нокаутировал во время матча игрока своей команды
Завершились госиспытания российского корабельного зенитного комплекса "Полимент-Редут"
Трамп сравнил претендентку на пост президента США со снеговиком
Леди Гага, Ариана Гранде и Вилли Нельсон получили Grammy в разделе поп-музыки
Мадуро: "Хватит угрожать, Дональд Трамп!"
Фильм "Рома" Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм
Росрыболовство прокомментировало материал CNN о российском минтае
Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения
В WWF объяснили нашествие медведей на Новой Земле
Минпромторг хочет вернуть в российские города ларьки и палатки
Самолет МЧС доставил 27 российских детей из Багдада в Москву
Google разрабатывает измеряющие вес кроссовки
На этапе кубка мира по биатлону в Канаде отменили спринтерские гонки
Россиянка может представить Украину на Евровидении-2019 в Израиле
Сербия вручила Хорватии протестную ноту из-за нападения на ватерполистов
СК выяснит детали задержания водителя на трассе "Волга" под Владимиром