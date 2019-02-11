Япония создала кризисный штаб из-за захода китайских кораблей в спорную зону

СЕГОДНЯ 08:01 2019-02-11T08:01:48+03:00

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Четыре патрульных судна КНР приблизились к территориальным водам Японии близ спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), после чего один из кораблей вошел в них. В связи с ситуацией в Токио уже создали кризисный штаб при канцелярии премьер-министра страны.

Отмечается, что данные события произошли утром в понедельник, 11 февраля. Согласно сведениям телеканала NHK, в настоящий момент штаб занимается сбором оперативной информации по инциденту.

Напомним, что острова Сенкаку уже долгие годы являются предметом ожесточенного спора между Токио и Пекином. Так, японские власти утверждают, что занимают их еще с 1895 года, тогда как в Китае есть карты, датированные 1783 и 1785 годами, на которых Дяоюйдао обозначены как их территория.

Достоверно известно, что после Второй мировой войны острова контролировались Соединенными Штатами, а в 1972 году были переданы Токио. В сентябре 2012 года официальные власти приобрели эти земли у частных владельцев, тогда то ситуация и обострилась, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU