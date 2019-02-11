СЕГОДНЯ 08:04 2019-02-11T08:07:32+03:00

Последний день съемок фильма "Вокруг света на одном дыхании" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Гийом Нери рассказал, как выглядит подводный мир в разных морях и океанах [видео]

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Француз Гийом Нери занимается фридайвингом - погружается под воду без акваланга, просто задерживая дыхание. Недавно он выложил на своем канале в YouTube короткометражный фильм "Вокруг света на одном дыхании", который рассказывает о его подводных прогулках.

Кадры, вошедшие в него, были сняты по всему миру. Вот Гийом взбирается по подводным скалам, вот он спускается по огромным, словно вырубленным великанами, ступенькам затонувшего города, а потом мы видим его под льдом.

Вокруг света на одном дыхании .Дайвер из Франции выложил в сеть фильм о своих погружениях

Эту подводную кругосветку посмотрели за 10 дней более 1,3 миллиона пользователей. Нери рассказал в пояснении к фильму, что помимо подводных дронов, съемку вела его жена Жули Готье.

"Все, что она снимает на камеру, становится волшебством. Конечно, она сняла все кадры как обычно - на задержке дыхания!", - написал фридайвер.

Наверно самым впечатляющим моментом в фильме можно назвать встречу Нери с кашалотами и синими китами. Сопровождается видеоряд потрясающей музыкой Гийома Феррана.

Пользователи не смогли остаться равнодушными. Более трех тысяч комментариев под публикацией с выражением восхищения и благодарности авторам фильма.

"Это видео просто неописуемо! Кадры сверхъестественные! Гийом потрясающий!", - восхищается один из зрителей.

"Мне очень понравился финал, где вы выходите на пляж, полный людей и шума – это так не похоже на то, что было под водой", - признался другой подписчик ресурса.

Гийом Нери известен тем, что установил несколько мировых рекоров по погружению. В ластах и без использования дополнительного утяжеляющего снаряжения в июле 2008 года он достиг отметки в 113 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU