2019-02-11T08:16:03+03:00
Политика

Вывод войск США из Сирии может начаться в течение нескольких недель

Развитие ситуации будет зависеть от обстановки в регионе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сейчас американцы решают, что делать с оборудованием, находящимся в СирииСейчас американцы решают, что делать с оборудованием, находящимся в СирииФото: REUTERS
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Соединенные Штаты планируют вывести свои наземные войска с территории Сирии в течение нескольких ближайших недель. Такое заявление сделал глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Джозеф Вотел.

"Но опять же, всё будет зависеть от ситуации на местах. <...> Думаю, мы укладываемся в установленные сроки", — цитирует его Reuters.

При этом генерал подчеркнул, что вывезти людей из страны гораздо проще, чем сделать то же самое с оборудованием. В настоящий момент ведется пересчет вооружений и имущества. Решается вопрос о том, что можно оставить в арабской республике, а что необходимо вывезти.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сообщалось также о возможности вывода американских войск из Сирии к концу апреля. При этом, по данным западных СМИ, большая часть военного контингента должна покинуть территорию республики к середине марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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