Вывод войск США из Сирии может начаться в течение нескольких недель
Соединенные Штаты планируют вывести свои наземные войска с территории Сирии в течение нескольких ближайших недель. Такое заявление сделал глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Джозеф Вотел.
"Но опять же, всё будет зависеть от ситуации на местах. <...> Думаю, мы укладываемся в установленные сроки", — цитирует его Reuters.
При этом генерал подчеркнул, что вывезти людей из страны гораздо проще, чем сделать то же самое с оборудованием. В настоящий момент ведется пересчет вооружений и имущества. Решается вопрос о том, что можно оставить в арабской республике, а что необходимо вывезти.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее сообщалось также о возможности вывода американских войск из Сирии к концу апреля. При этом, по данным западных СМИ, большая часть военного контингента должна покинуть территорию республики к середине марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»