Цена на нефть марки Brent упала до $61,5

СЕГОДНЯ 09:01 2019-02-11T09:01:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Нефть продолжила дешеветь на азиатских торгах в понедельник, 11 февраля. Снижение стоимости сырья связано, прежде всего, с нестабильной экономической и политической ситуацией в мире. Речь идет, в частности, о возможности сокращения добычи нефти ОПЕК и сохранении ее перепроизводства.

Так, апрельские контракты на сырье марки Brent на лондонской бирже ICE Futures сейчас торгуются по 61,51 доллара за баррель, что на 59 центов (0,95%) меньше значений предыдущей сессии. Стоимость же мартовского фьючерса WTI на электронных торгах NYMEX снизилась на 0,73 доллара (1,38%) - до 51,99 доллара за баррель.

Dow Jones уточняет, что всего за неделю цена нефти Brent уменьшилась на 1%, а WTI - аж на 4,6%. Что стало максимальным показателем падения с конца декабря.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас под ударом оказалась венесуэльская нефтяная промышленность, которая подвергается жестким санкциям со стороны США. Американский Минфин запретил покупать и продавать сырье корпорации PDVSA, являющейся фактически единственным источником получения средств для бюджета республики и заморозил все находящиеся в Штатах счета компании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688757" frameborder="0"></iframe> Совместная российско-венесуэльская компания по добыче нефти.Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU