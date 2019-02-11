Глава полиции Киева извинился за сотрудника, крикнувшего "ложись, Бандера"

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-11T09:59:39+03:00

А в соцсетях тем временем был запущен флешмоб в поддержку сторонников украинского националиста

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Настоящий скандал разгорелся на Украине после того, как один из сотрудников киевской полиции крикнул "ложись, Бандера" при задержании радикалов.

Инцидент произошел в субботу, 9 февраля, на месте встречи кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Группа молодых людей пришла к политику с газовыми баллончиками, зеленкой и ножами, а когда правоохранители вмешались в ситуацию, начался штурм отделения полиции.

В результате пострадали три сотрудника МВД, также около 40 радикалов задержали. При этом во время потасовки один из полицейских назвал агрессивных молодых людей бандеровцами.

Позже всех задержанных отпустили, а в отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. За его высказывание уже извинился глава киевской полиции Андрей Крищенко, который посчитал недопустимым такое поведение и пообещал наказать "виновника". Как сообщает телеканал "112 Украина", его позицию поддержал и министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Зорян Шкиряк присоединился к флешмобу

При этом в соцсетях был запущен флешмоб под названием "Я — бандеровец". На данный момент в нем приняли участие многие высокопоставленные люди, например, глава Нацполиции Сергей Князев, глава департамента патрульной полиции Евгений Жуков и другие.

"Я тоже бандеровец и этим горжусь! Бандера мой герой!", - написал у себя на странице в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.

ИСТОЧНИК KP.RU