Правительство опубликовало целевые показатели нацпроектов

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-11T10:49:30+03:00

Расходы на нацпроекты до 2024 года превысят 25 трлн рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Также в документе перечисляются источники финансирования и ожидаемые результаты реализации майских указов

Изменить размер текста: A A

Правительство России опубликовало перечень целевых показателей и ожидаемых результатов реализации национальных проектов, которые были сформированы на основе майских указов президента страны Владимира Путина.

Напомним, что речь идет о задачах по 12 стратегическим направлениям, в частности, демографии, здравоохранении, образовании, науки, цифровой экономике и др. Все они должны быть выполнены до конца 2024 года.

В документе говорится о том, что на общая стоимость реализации проектов составит 25,7 трлн рублей. Большую часть средств (13,2 трлн руб.) выделят из федерального бюджета, еще 7,5 трлн руб. возьмут из внебюджетных источников, а 4,9 трлн руб. найдут в региональных бюджетах. Оставшаяся сумма будет найдена в государственных внебюджетных фондах.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в конце прошлого года правительству было поручено наладить строгий контроль за использованием средств в рамках реализации нацпроектов. Также Путин приказал кабмину наладить эффективный механизм взаимодействия центра и регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU