Манчестер Сити у себя дома разгромил Челси со счетом 6:0

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-11T11:10:07+03:00

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Встреча Челси и Манчестера Сити состоялась вчера в рамках 26-го тура чемпионата Англии и завершилась разгромным счетом в пользу хозяев поля.

6:0 – таков был счет матча.

В составе «горожан» хет-триком вновь порадовал фанатов Серхио Агуэро, которого было фактически не видно в предыдущем матче против Эвертона, когда вместо него забил вышедший на замену Жезус. Однако, как выяснилось, Агуэро просто берег силы на следующую игру.

Матч вышел невероятно ярким и богатым на моменты, несмотря на отсутствие в составе «горожан» таких звезд, как Дели Али и Гарри Кейн.

Дубль так же оформил Рахим Стерлинг, и еще один гол забил Илкай Гюндоган. В основном составе вышел так же Александр Зинченко, отметившийся двумя результативными передачами.

Это уже третья победа на счету Манчестера Сити, вновь вернувшего себе первую строчку, которую потерял в субботу, когда неизменно преследующий его Ливерпуль одержал-таки победу дома, принимая Борнмут.

Сейчас у команд Гвардиолы и Клоппа поровну 65 очков, но у последних есть еще одна игра в запасе.

Челси же, в свою очередь, опустился на 6-е место, имея в активе 50 очков. За последние четыре матча «пенсионеры» потерпели 3 поражения и одержали одну победу.

В следующем туре АПЛ Манчестер Сити встретится в Вест Хэмом, а Челси сыграет с Брайтоном.

ИСТОЧНИК KP.RU