2019-02-11T11:10:07+03:00
Спорт

Манчестер Сити у себя дома разгромил Челси со счетом 6:0

«Горожане» одержали верх над «пенсионерами» в рамках 26-го тура АПЛ.
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Серхио Агуэро забил три мяча в ворота "Челси".Серхио Агуэро забил три мяча в ворота "Челси".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Встреча Челси и Манчестера Сити состоялась вчера в рамках 26-го тура чемпионата Англии и завершилась разгромным счетом в пользу хозяев поля.

6:0 – таков был счет матча.

В составе «горожан» хет-триком вновь порадовал фанатов Серхио Агуэро, которого было фактически не видно в предыдущем матче против Эвертона, когда вместо него забил вышедший на замену Жезус. Однако, как выяснилось, Агуэро просто берег силы на следующую игру.

Матч вышел невероятно ярким и богатым на моменты, несмотря на отсутствие в составе «горожан» таких звезд, как Дели Али и Гарри Кейн.

Дубль так же оформил Рахим Стерлинг, и еще один гол забил Илкай Гюндоган. В основном составе вышел так же Александр Зинченко, отметившийся двумя результативными передачами.

Это уже третья победа на счету Манчестера Сити, вновь вернувшего себе первую строчку, которую потерял в субботу, когда неизменно преследующий его Ливерпуль одержал-таки победу дома, принимая Борнмут.

Сейчас у команд Гвардиолы и Клоппа поровну 65 очков, но у последних есть еще одна игра в запасе.

Челси же, в свою очередь, опустился на 6-е место, имея в активе 50 очков. За последние четыре матча «пенсионеры» потерпели 3 поражения и одержали одну победу.

В следующем туре АПЛ Манчестер Сити встретится в Вест Хэмом, а Челси сыграет с Брайтоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов
Новая встреча Трампа и Си Цзиньпина может пройти в марте во Флориде
Шойгу посетит Турцию по приглашению своего коллеги
Россиян переведут на электронные паспорта уже в 2024 году
Правительство опубликовало целевые показатели нацпроектов
Роспотребнадзор сообщил о росте числа случаев завоза кори в Россию
NASA отказалось помочь России в доставке телескопа на МКС
Российские авиакомпании могут поднять цены на билеты из-за роста аэропортовых сборов
Глава полиции Киева извинился за сотрудника, крикнувшего "ложись, Бандера"
Названы регионы России с самым доступным для населения бензином
В США обвиняемый в убийстве попытался сесть в тюрьму, но его не пустили
Цена на нефть марки Brent упала до $61,5
Врио главы Пентагона прибыл в Афганистан с неожиданным визитом
Вывод войск США из Сирии может начаться в течение нескольких недель
Вокруг света на одном дыхании: Дайвер из Франции выложил в сеть фильм о своих погружениях
Япония создала кризисный штаб из-за захода китайских кораблей в спорную зону
Пьяные украинские военные обстреляли свой склад в Краматорске
В Польше считают, что Россия больше не сможет удерживать морские пути
Трамп опроверг сообщения о том, что он мало работает