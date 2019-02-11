Футболисты «Атлетика Бильбао» и «Барселоны» сыграли вничью

11 Февр. 12:20 2019-02-11T12:20:53+03:00

Матч каталонцев против Атлетика Бильбао в рамках 23-го тура Ла Лиги закончился с нулевым счетом

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Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась так и не открытым счетом. Все бы ничего, не будь это матч лидера Ла Лиги против одного из аутсайдеров этого чемпионата.

У Барселоны были все шансы распаковать ворота: в компенсированное ко второму тайму время защитник хозяев Оскар де Маркос получил вторую желтую карточку и, Атлетик остался вдесятером.

У каталонцев это уже третья ничья подряд (первая с Валенсией 2:2, вторая в Эль-классико 1:1), всего беспроигрышная серия «Барселоны» во всех турнирах продлилась до 5-ти матчей.

Последний раз, когда Барселона не смогла забить ни одного мяча был 23 января, в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании против Севильи (0:2).

Интересно, что и статистика игры сложилась не в пользу «сине-гранатовых»: Барселона нанесла только 2 удара по воротам Атлетика Бильбао, в то время как Марку-Андре Тер-Штегену пришлось знатно попотеть, отразив 5 точных ударов Атлетика.

После сыгранных 23-х матчей Барселона имеет в своем активе 51 очко и лидирует в чемпионате, опережая вышедший из кризиса и поднявшийся с 6-й строчки на 2-ю Реал Мадрид на 6 очков.

Атлетик Бильбао с 27-ю очками делит 13-е место с Леванте.

ИСТОЧНИК KP.RU