Футболисты «Атлетика Бильбао» и «Барселоны» сыграли вничью
Встреча, прошедшая в Бильбао, завершилась так и не открытым счетом. Все бы ничего, не будь это матч лидера Ла Лиги против одного из аутсайдеров этого чемпионата.
У Барселоны были все шансы распаковать ворота: в компенсированное ко второму тайму время защитник хозяев Оскар де Маркос получил вторую желтую карточку и, Атлетик остался вдесятером.
У каталонцев это уже третья ничья подряд (первая с Валенсией 2:2, вторая в Эль-классико 1:1), всего беспроигрышная серия «Барселоны» во всех турнирах продлилась до 5-ти матчей.
Последний раз, когда Барселона не смогла забить ни одного мяча был 23 января, в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании против Севильи (0:2).
Интересно, что и статистика игры сложилась не в пользу «сине-гранатовых»: Барселона нанесла только 2 удара по воротам Атлетика Бильбао, в то время как Марку-Андре Тер-Штегену пришлось знатно попотеть, отразив 5 точных ударов Атлетика.
После сыгранных 23-х матчей Барселона имеет в своем активе 51 очко и лидирует в чемпионате, опережая вышедший из кризиса и поднявшийся с 6-й строчки на 2-ю Реал Мадрид на 6 очков.
Атлетик Бильбао с 27-ю очками делит 13-е место с Леванте.
ИСТОЧНИК KP.RU