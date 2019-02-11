11 Февр. 12:36 2019-02-11T12:36:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В столичном регионе ожидается потепление. Настоящая весенняя оттепель придет в Москву и будет радовать жителей почти всю неделю. В некоторые дни столбики термометров преодолеют нулевой показатель и устремятся вверх. В среду, 13 февраля на улице будет зафиксирован абсолютный рекорд: +3 градуса тепла. Для февраля это аномальный показатель, больше соответствующий весне.

В этот же день ожидаются осадки, выпадет треть месячной нормы. Будет сыро и слякотно, так как снежные сугробы начнут таять под воздействием плюсовой температуры.

Уже в четверг, 14 февраля станет прохладнее, ожидается до -1 градуса мороза. Но для многих это не станет причиной, чтобы отложить встречу Дня Всех влюбленных. Кстати, в Москве в этот день поженятся почти 300 пар.

Несмотря на маленький минус, температура на три градуса превышает климатическую норму, отмечают синоптики. А уже в пятницу, 15 февраля будет до -10 мороза.

Что касается прогнозов на начало рабочей недели, то в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах 0…+2 градусов, а в ночные ожидаются несущественные заморозки. Возможен снег, на дорогах гололед, пишет сайт Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU