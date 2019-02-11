Британская экономистка разделась в прямом эфире, протестуя против Brexit

11 Февр. 12:45 2019-02-11T12:46:17+03:00

Виктория Бейтман пришла в студию BBC в одном лишь пальто и, скинув его, осталась абсолютно голой [видео]

Изменить размер текста: A A

Преподавательница Кембриджского университета, доктор экономических наук Виктория Бейтман выступила в прямом эфире радиостанции BBC Radio 4 абсолютно голой. Таким образом женщина хотела привлечь внимание к проблеме Brexit и опротестовать выход Великобритании из ЕС.

На кадрах ролика видно, что спустя несколько секунд после начала дискуссии с ведущим радиошоу Джоном Хамфрисом экономистка скинула с себя пальто и осталась абсолютно нагой. В своем приветственном слове она попросила собеседника обратить внимание на то, что Brexit также оставляет Британию голой. Именно эти слова и были выведены у Бейтман на груди.

Возмущенная преподавательница обнажилась во время интервью.

Когда же Джон поднял глаза он был действительно удивлен.

"О, да, я вижу, ты голая", — ошеломленно прокомментировал ведущий.

На протяжении всего оставшегося времени преподавательница Кембриджа так и сидела без одежды. При этом в своем интервью она бросила вызов члену парламента Джейкобу Рис-Моггу, который активно выступает за выход страны из ЕС и предложила ему провести откровенную дискуссию на данную тему.

Экономист высказалась против выхода Великобритании из Евросоюза. Фото: twitter.com/vnbateman

Стоит отметить, что после этого инцидента Бейтман еще несколько раз раздевалась "во благо королевства", причем делала она это перед огромной толпой. Об этом пишет таблоид Daily Mail, а также свидетельствуют записи на странице британки в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU