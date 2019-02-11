2019-02-11T13:08:56+03:00
В мире

Грузия надеется на участие ОБСЕ в налаживании грузино-российских отношений

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани отметил деятельность ОБСЕ, направленную на поиск путей мирного урегулирования конфликтов
Виктория АНТОШИНА
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Глава МИД Грузии Давид Залкалиани.Глава МИД Грузии Давид Залкалиани.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Грузия надеется на большее участие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в процессе урегулирования грузино-российских отношений. Об этом в понедельник, 11 февраля, заявил в Тбилиси глава МИД Грузии Давид Залкалиани после встречи с министром иностранных дел Словакии, действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

"Особенно были отмечены усилия организации в ранге сопредседателя Женевских переговоров и деятельность ОБСЕ, направленную на поиск путей мирного урегулирования конфликтов", - цитирует ТАСС Залкалиани.

Глава МИД также указал, что на встрече с Лайчаком внимание было акцентировано на условиях жизни людей, пострадавших от конфликтов на территории Грузии, на необходимости улучшения этих условий.

Женевские переговоры по вопросам безопасности на Южном Кавказе проводятся с октября 2008 года под эгидой ЕС, ООН и ОБСЕ с участием делегаций Грузии, России, абхазской и югоосетинских сторон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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