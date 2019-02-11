Госдуму просят запретить удалять когти домашним кошкам

11 Февр. 13:01 2019-02-11T13:01:05+03:00

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Сегодня в ветеринарных клиниках есть тысячи услуг, чтобы сделать жизнь домашних питомцев и их владельцев более комфортной. Но многие из них граничат с откровенной жестокостью, уверены в Мосгордуме. Например, операция по удалению когтей у домашней кошки должна быть под запретом. Только в исключительных случаях по медицинским показаниям можно применять такую процедуру.

Чтобы закрепить данное правило председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова направила обращение в Госдуму. Письмо адресовано председателю комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову.

Если все доводы будут учтены и проект поддержат на самом высоком уровне, то в статью 11 закона «Об ответственном обращении с животными» будет добавлено данное ограничение. Петицию с просьбой подписали 147 кошатников столицы, которые тоже считают данную процедуру излишне жестокой.

Следующий шаг – это приравнять окрашивание шерсти питомцев к жестокому обращению с ними. Не редко химикаты наносят вред пищеварению и кожным покровам кошки, пишет Ридус.

В конце декабря 2018 года президент подписал закон об ответственном обращении с животными. Документ, текст которого опубликован на официальном интернет-порталеправовой информации, вводит запрет на любые проявления жестокости по отношению к братьям нашим меньшим, а также запрещает содержать диких зверей в квартирах и открывать контактные зоопарки в торговых центрах. Кроме того подписанный главой нашего государства закон устанавливает правила выгула питомцев и требования к их содержанию.

ИСТОЧНИК KP.RU