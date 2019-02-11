Васильева считает, что родители не должны обсуждать учителей с детьми

11 Февр. 13:04 2019-02-11T13:04:38+03:00

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Родители ни в коем случае не должны обсуждать со своими детьми учителей и связанные с ними конфликтные ситуации. Такого мнения придерживается министр просвещения России Ольга Васильева.

Глава ведомства считает прискорбным тот факт, что в спорные ситуации между взрослыми вовлекаются сами ученики, ведь это подрывает авторитет педагогов. Кроме того, перед школьниками предстает неправильный пример поведения.

"Вот здесь мы должны четко понимать, что и между родителями и школой, и школой и родителями должно быть глубочайшее взаимопонимание и должны быть четкие линии, куда каждая из сторон не может идти", - сказала Васильева в ходе общения с родительским сообществом.

При этом министр подчеркнула, что в ее семье обсуждение педагогов с ребенком было просто невозможно, и именно благодаря такому поведению их авторитет был непререкаем, передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года ученые Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС провели мониторинг успешности российских школьников. Результаты оказались необычными - выяснилось, что проблема во многом в самих учителях.

ИСТОЧНИК KP.RU