«Картины Гитлера» не смогли продать на аукционе в Германии
Пять картин, чье авторство приписывали Адольфу Гитлеру, не смогли продать в немецком Нюрнберге. Потенциальных покупателей отпугнули сомнения в авторстве работ и высокие стартовые цены.
Провести «специальную распродажу» в Баварии планировал аукционный дом «Weidler» не удалось провести в Нюрнберге. Они хотели продать несколько работ, якобы принадлежавших Гитлеру. Среди картин, которые должны уйти с молотка, «Вид на горное озеро» с начальной ценой 45 000 евро.
Посетители «распродажи» усомнились в авторстве работ. Кроме того, местные власти негативно отреагировали на инициативу аукционного дома. Так, мэр Нюрнберга Ульрих Мали призвал граждан игнорировать аукцион и назвал «дурным тоном» проведение продажи работ Гитлера в городе, где в 1945 году судили нацистских военных преступников.
Кроме того, как сообщает The Guardian, в четверг, 7 февраля, несколько работ были изъяты прокурором по подозрению, что они были подделками. Отмечается, что «Weidler» добровольно передал картины.
ИСТОЧНИК KP.RU