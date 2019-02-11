11 Февр. 13:28 2019-02-11T13:28:21+03:00

«Картины Гитлера» не смогли продать на аукционе в Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Пять картин, чье авторство приписывали Адольфу Гитлеру, не смогли продать в немецком Нюрнберге. Потенциальных покупателей отпугнули сомнения в авторстве работ и высокие стартовые цены.

Провести «специальную распродажу» в Баварии планировал аукционный дом «Weidler» не удалось провести в Нюрнберге. Они хотели продать несколько работ, якобы принадлежавших Гитлеру. Среди картин, которые должны уйти с молотка, «Вид на горное озеро» с начальной ценой 45 000 евро.

Посетители «распродажи» усомнились в авторстве работ. Кроме того, местные власти негативно отреагировали на инициативу аукционного дома. Так, мэр Нюрнберга Ульрих Мали призвал граждан игнорировать аукцион и назвал «дурным тоном» проведение продажи работ Гитлера в городе, где в 1945 году судили нацистских военных преступников.

Кроме того, как сообщает The Guardian, в четверг, 7 февраля, несколько работ были изъяты прокурором по подозрению, что они были подделками. Отмечается, что «Weidler» добровольно передал картины.

ИСТОЧНИК KP.RU