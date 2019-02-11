Песков о возвращении капитана "Норда" в Крым: "Главное, что он на родине"

11 Февр. 13:26 2019-02-11T13:26:17+03:00

В Кремле не стали комментировать работу спецслужб РФ по освобождению моряка, подчеркнув, что "результат говорит сам за себя"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать работу российских спецслужб по возвращению в Крым арестованного на Украине капитана судна "Норд" Владимира Горбенко. Единственное, что сказал представитель Кремля журналистам, так это "результат говорит сам за себя".

"Главное, что он находится на родине, в Крыму. Это главное, а нюансы или мы узнаем со временем, или не узнаем", - сказал Песков.

При этом он стал делать предположений относительно того, как поступит Москва, если Киев потребует экстрадировать моряка обратно на Украину. По словам пресс-секретаря, данной проблемой будет заниматься уже внешнеполитическое ведомство.

"Это все равно делается по дипломатическим каналам, поэтому этот вопрос надо адресовать в Министерство иностранных дел", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, что ранее стало известно о возвращении капитана "Норда" на родину. В конце января сообщалось о том, что мужчина вышел из дома своих родственников в Мелитополе и больше не выходил на связь. При этом в госпогранслужбе Украины заявили, что официально крымчанин даже не пересекал границу.

"Комсомольская правда - Крым" пообщалась с Владимиром Горбенко сразу после его таинственного возвращения. Моряк рассказал о своем пребывании на территории Украины, аннулировании разрешения на рыбную ловлю, а также о том, как правоохранители не давали положить его в больницу.

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Моряк, которого захватили на собственном судне посреди моря, наконец вернулся домой. Владимир Горбенко рассказал «Комсомольской правде – Крым» о своем пребывании на территории незалежной: как инспекция неожиданно аннулировала законное разрешение на рыбную ловлю, а правоохранители не давали положить моряка в больницу (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/691105" frameborder="0"></iframe> Эксклюзив КП.РУ: Капитан "Норда" Владимир Горбенко вернулся в Крым и дал интервью "Комсомольской правде".Анастасия ЖУКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU