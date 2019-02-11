2019-02-11T13:32:30+03:00
В мире

В Госдуме оценили заявление польского эксперта о «срыве планов» России по удержанию морских путей

Российские политики назвали польский комментарий «не очень умным»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Польше появились противокорабельные ракеты, способные остановить российские гражданские судаВ Польше появились противокорабельные ракеты, способные остановить российские гражданские судаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Госдуме назвали «не очень умным» заявление польского военного эксперта о том, что Польше якобы удалось «похоронить» российские надежды на удержание морских транспортных путей в Балтийском море. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предположил, что больше европейской стране похвастаться нечем, а сказать что-то нужно.

«Как может ракета блокировать движение морских судов, в том числе гражданского назначения? Это идёт, наверное, в общем контексте. Когда похвастаться, скажем так, нечем, вот они хвастаются тем, что «нападают» на Россию. Глупое заявление. И глупо то, что это оружие, по словам польского военного эксперта, которым они оснастили свой ВМФ, направлено именно против гражданских судов», — цитирует Краснова RT.

Напомним, ранее польский эксперт рассказал, что военно-морские силы Польши обзавелись дивизионом береговой охраны. По словам Максимилиана Дура, в стране появились противокорабельные ракеты, которые смогут помешать России контролировать морские пути в Балтике. Более того, эксперт подчеркнул, что военная техника способна полностью блокировать движение гражданских судов, которые следуют в Россию или из нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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