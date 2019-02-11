Путин планирует посетить Универсиаду в Красноярске

11 Февр. 13:45 2019-02-11T13:45:05+03:00

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В понедельник, 11 февраля, президент РФ Владимир Путин обсудит с министром спорта Павлом Колобковым подготовку к Универсиаде в Красноярске, которая состоится в начале марта. Глава государства также собирается посетить Всемирные студенческие игры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент пригласил Колобкова — поговорить о делах министерства, узнать о том, как обстоят дела с подготовкой к Универсиаде в Красноярске. Президент планирует побывать в Красноярске, когда будут проводиться соревнования», — сказал Песков.

«Президент планирует так или иначе побывать в Красноярске во время этих спортивных состязаний Универсиады», — отметил представитель Кремля.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Это первая в истории России зимняя Универсиада. Ранее, лишь в 2013 году, летние состязания студентов принимала Казань. В рамках Всемирных студенческих игр разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В Играх примут участие более 300 тыс. молодых спортсменов из 50 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU