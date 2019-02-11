2019-02-11T14:18:32+03:00
Политика

Матвиенко: в Совфеде не осталось сенаторов с сомнительным прошлым

По словам спикера верхней палаты парламента, ситуация с Рауфом Арашуковым является исключительной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рауф Арашуков. Фото EPА ТАССРауф Арашуков. Фото EPА ТАСС
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В Совете Федерации не осталось сенаторов, которые бы имели сомнительное прошлое. Такое заявление сделал спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что ситуация с членом СФ от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым, который ранее был задержан по обвинению в ряде тяжких преступлений, является скорее исключением.

По словам Матвиенко, на момент прихода в Совфед у молодого человека не было судимостей - лишь "слухи" о некой противоправной деятельности. Однако даже тогда спикер советовала руководителю региона не совершать "ошибку", выдвигая Арашукова сенатором, однако власти республики решили по-другому.

"Ситуация с Арашуковым выпадает из общей ситуации. Сегодня в Совете Федерации нет сенаторов с сомнительным прошлым или настоящим, могу это ответственно заявить". - цитирует РИА Новости Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что в ближайшее время парламент изменит процедуру проверки кандидатов в сенаторы. С этой целью в настоящий момент ведутся консультации с правоохранительными органами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 32-летний Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо в зале заседания. Его обвинили в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля.

В тот же день под стражей оказался также отец сенатора, советник главы "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков. По версии следствия, он является создателем ОПГ и организатором хищения газа на сумму 30 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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