2019-02-11T14:35:17+03:00
Происшествия

«Вадим ударил Сашу много раз. А потом со смехом убежал»: Ученики школы в Столбцах рассказали о нападении

Старшеклассник рассказал корреспондентам «Комсомольская правда», что их учительница в слезах хотела их успокоить и повторяла: «Хорошо, что вы целы» [видео]
Елена Гильманова
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Утром в понедельник, 11 февраля в 8.05 стало известно, что в школе №2 города Столбцы случилась трагедия.Утром в понедельник, 11 февраля в 8.05 стало известно, что в школе №2 города Столбцы случилась трагедия.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Утром в понедельник, 11 февраля в 8.05 стало известно, что в школе №2 города Столбцы в Белоруссии случилась трагедия. Десятиклассник с ножом напал на учительницу и учеников. От полученных ранений учительница и один школьник скончались. Двое мальчиков находятся в больнице

Один из учеников школы, ставший свидетелем ужасных событий рассказал корреспондентам kp.by как все происходило и поделился своими впечатлениями.

Слава (имя школьника изменено из соображений безопасности. - Ред.) рассказал, что у него был урок географии. Параллельный 11 «А» класс сидел в соседнем кабинете, в котором и произошло нападение. Мальчик рассказал, что примерно в 8.07 он с одноклассниками услышали крики в коридоре, на которые не обратили внимание. Они подумали, что кто-то «шутит или просто прикалывается». Буквально через несколько минут к ним зашла классная руководительница. Старшеклассник отметил, что она была в слезах. «Ребята, спокойно, в соседнем классе произошло нападение» - сказала она ученикам. Слава добавил, что она хотела их успокоить и повторяла: «Хорошо, что вы целы».

Нападение в школе Столбцов: комментарий замдиректора.Микита НЕДАВЕРКОВ

Старшеклассник сослался на своего знакомого, который находился в кабинете, где все и произошло. По его словам, когда Вадим, так звали напавшего с ножом старшеклассника, зашел в класс он сразу стал улыбается. Подошел к сидевшему в классе мальчику Саше, ударил его и «со смехом убежал». Все дети побежали к учительнице в соседний кабинет, но нашли ее там на полу в луже крови.

Мальчик рассказал, что после произошедшего учеников держали в школе до 9 часов. Потом некоторых стали допрашивать, некоторых отпустили по просьбе родителей.

Также он сообщил, что устроившего резню Вадима уже задержали. Жильцы одного из соседних домов сообщили, что в подъезде сидит мальчик с ножом и без куртки. «Мы все в шоке» - завершил свой рассказ Слава.

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- Первым у нас был урок географии в кабинете №307, - рассказывает 11-классник Слава (имя школьника изменено из соображений безопасности. - Ред.). - Параллельный класс, 11 «А», сидел в кабинете №309, там и произошло нападение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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