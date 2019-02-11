Рябков: Россия настаивает на полном выводе войск США из Сирии

11 Февр. 14:32 2019-02-11T14:32:35+03:00

В декабре прошлого года стало известно о решении США вывести свои войска из Сирии Фото: REUTERS

Именно такое обещание дали американские власти еще в декабре прошлого года

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Россия продолжает настаивать на полном выводе американских войск с территории Сирии. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы настаиваем на необходимости для США выполнить то, что они обещали, а именно полностью уйти из Сирии", - цитирует ТАСС дипломата.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о решении вывести войска с территории арабской республики еще в середине декабря прошлого года. Сейчас же в САР остаются порядка 2 тысяч американских солдат.

Сайт kp.ru писал о том, что воинский контингент могут начать вывозить уже в течение нескольких ближайших недель. В Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что все будет зависеть от ситуации на месте. Кроме того, до сих пор не решен вопрос транспортировки оборудования - ведется пересчет вооружения и другой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU