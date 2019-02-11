Ученые рассказали о появлении ранней жизни на Земле

11 Февр. 14:35 2019-02-11T14:35:24+03:00

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Международной группе ученых удалось выяснить, что 3,5 миллиарда лет назад микробная жизнь на Земле процветала, а не находилась на гране вымирания, как было принято считать ранее. По мнению специалистов, первые живые организмы появились на нашей планете как раз в период ее формирования.

На основе этих данных эксперты предположили, что если первым живым организмам удалось появиться почти сразу после формирования Земли, значит на тот момент жизнь была распространена во всей Вселенной.

Исследователи провели анализ состава серы в древних отложениях, поскольку в условиях отсутствия кислорода жизнедеятельность древних бактерий была связана именно с этим элементов. В результате, оказалось, что несколько миллиардов лет назад на Земле действительно уже существовали одноклеточные организмы, при этом они сильно отличались от современных микробов, пишет сайт «Свободная пресса».

Это исследование помогло ученым определить, что даже суровые условия — резкие перепады температур, недостаток кислорода и прочее — не помешали жизни зародиться и процветать. Это наводит на мысль, что и сегодня живые организмы могут существовать на планетах, сильно отличающихся от Земли, пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU