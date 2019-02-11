2019-02-11T14:35:24+03:00
Наука

Ученые рассказали о появлении ранней жизни на Земле

Специалисты полагают, что первые бактерии зародились в период формирования планеты
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Ученые рассказали о зарождении жизни на ЗемлеУченые рассказали о зарождении жизни на ЗемлеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Международной группе ученых удалось выяснить, что 3,5 миллиарда лет назад микробная жизнь на Земле процветала, а не находилась на гране вымирания, как было принято считать ранее. По мнению специалистов, первые живые организмы появились на нашей планете как раз в период ее формирования.

На основе этих данных эксперты предположили, что если первым живым организмам удалось появиться почти сразу после формирования Земли, значит на тот момент жизнь была распространена во всей Вселенной.

Исследователи провели анализ состава серы в древних отложениях, поскольку в условиях отсутствия кислорода жизнедеятельность древних бактерий была связана именно с этим элементов. В результате, оказалось, что несколько миллиардов лет назад на Земле действительно уже существовали одноклеточные организмы, при этом они сильно отличались от современных микробов, пишет сайт «Свободная пресса».

Это исследование помогло ученым определить, что даже суровые условия — резкие перепады температур, недостаток кислорода и прочее — не помешали жизни зародиться и процветать. Это наводит на мысль, что и сегодня живые организмы могут существовать на планетах, сильно отличающихся от Земли, пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Порошенко не сомневается в своем отличном результате на выборах
Умер исполнитель роли Гитлера в фильме "Бункер" Бруно Ганц
В Канаде с рельсов сошел товарный поезд с нефтью
В состав ВМС США вошел корабль-невидимка для прибрежного боя
Лавров рассказал о желании ЕС нормализовать отношения с Россией
Полиция задержала 26 участников протестов "желтых жилетов" в Париже
Раскрыт секрет видео с котенком, ползущим по стеклянной двери
В Париже вручили награду за лучший перевод русской литературы
Лавров прокомментировал заявление продюсера Би-би-си о кадрах "химатак" в Сирии
Лавров резко ответил на вопрос американских журналистов о Сирии
В Госдуме опровергли информацию о запрете покупать авто без гаража
Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец по случаю Дня сияющей звезды
В Кривом Роге подожгли и осквернили храм Украинской православной церкви
В Германии захотели избавиться от американских ядерных бомб
Глава МИД Австрии раскрыла детали новых санкций ЕС против России
Лавров: заместители глав МИД РФ и Японии 2 апреля обсудят тему мирного договора
Папа Римский Франциск лишил церковного сана бывшего архиепископа Вашингтона
Россия намерена соблюдать мораторий по ракетам средней и меньшей дальности
Более 10 тысяч «желтых жилетов» вышли на протесты во Франции
Лавров встретился с главой МИД Японии в Мюнхене
Лавров: США дали указание НАТО не посещать брифинг по ракете 9М729
На Украине осквернили мемориал «Вечный огонь»
Макрон и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии и на Украине