В МИД РФ надеются, что ОБСЕ повлияет на Киев в ситуации с наблюдателями

11 Февр. 14:49 2019-02-11T14:49:08+03:00

Если же россиян не включат в состав мониторинговой миссии, то авторитету организации будет нанесен огромный ущерб

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Россия до сих пор готова направить своих наблюдателей на выборы президента Украины в рамках мониторинговой миссии Бюро по демократическим институтам и ПА ОБСЕ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Дипломат напомнил, что наша страна неизменно участвует в миссиях ОБСЕ и старается по максимуму использовать выделяемую ей квоту, а действия Украины, которая запретила нашим гражданам быть наблюдателями на выборах, являются прямым нарушением обязательств в рамках организации.

"Мы обратились в ОБСЕ за разъяснениями. Рассчитываем, что в Вене сумеют побудить Киев вести себя цивилизованно и соблюдать свои обязательства в ОБСЕ. В противном случае, авторитету Организации и ее стандартам будет причинен непоправимый ущерб", - цитирует РИА Новости Карасина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 7 февраля 2019 года Верховная рада приняла закон, запрещающий россиянам быть международными наблюдателями на выборах президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU