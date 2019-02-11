2019-02-11T14:59:20+03:00
Политика

Песков не счел нужным комментировать проведенный в Петербурге субботник

Представитель Кремля указал на то, что за ситуацией с уборкой снега должны следить городские власти
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал не уместным давать комментарии относительно ситуации с уборной снега в Санкт-Петербурге. Представитель Кремля указал на то, что данная тема находится в юрисдикции городских властей, а не федеральных.

"Все, что происходит в сфере ЖКХ в Санкт-Петербурге, - это вопросы, которые целиком и полностью относятся к прерогативе руководителя региона, к прерогативе муниципальных властей, поэтому мы не думаем, что из Кремля нужно это комментировать", - цитирует ТАСС Пескова.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что говорить о каких-либо кадровых перестановках на фоне критики населения северной столицы в адрес решения врио губернатора города Александра Беглова было неуместно.

Напомним, что накануне глава Петербурга решил вывести чиновников на субботник по уборке снега. Сайт kp.ru писал о том, что город очищают наледи и сугробов на протяжении уже нескольких недель. Даже телеведущий Иван Ургант не смог пройти мимо - взял в руки ломик с лопатой и показал, как нужно чистить тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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