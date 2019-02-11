В Госдуме обсудили вопрос о предоставлении бесплатной земли хосписам

11 Февр. 15:09 2019-02-11T15:09:05+03:00

Один из депутатов считает, что законопроект могут не одобрить по «надуманным причинам»

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Инициатива о бесплатном предоставлении некоммерческим организациям земель под строительство хосписов не была поддержана правительством по надуманным причинам. Такое мнение высказал первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в понедельник, 11 февраля, в ходе больших парламентских слушаний в Госдуме.

«Здесь говорили с благодарностью о хосписах, это очень правильно. Они должны развиваться, но вот, например, законопроект, подготовленный моими коллегами из Государственной думы, который давал право предоставлять некоммерческим организациям безвозмездно земельные участки на 49 лет в пользование для строительства хосписа, был правительством не поддержан, по нашей точке зрения, под надуманными предлогами», - сказал депутат.

Политик считает, что в правительстве существуют опасения о выдаче НКО земель, которые могут быть использованы «для иных целей». Однако, по его словам, это маловероятно.

«Сомневаюсь, что некоммерческая организация откроет на одном и том же участке хоспис и увеселительный клуб. Это маловероятная вещь, и, наверное, такой аргумент не может быть принят», - сказал Исаев.

В свою очередь, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Леонид Рошаль заявил, что в ОНФ рассматривают «проект как промежуточный закон», который можно будет принять только после дополнений и дискуссий.

По итогам больших парламентских слушаний профильными комитетами будут подготовлены предложения по внесению поправок в законопроект ко второму чтению. Срок предоставления поправок определен до 14 февраля.

Законопроект о бесплатной аренде государственной или муниципальной земельной собственности для строительства хосписов был представлен 2017 года. Его авторами выступили три депутата-единоросса Николай Герасименко, Айрат Фаррахов и Ильдар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU