Новым налогом для самозанятых воспользовались 20 тысяч человек

11 Февр. 15:01 2019-02-11T15:01:38+03:00

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Пять недель в России действует новый налоговый режим для самозанятых. За это время платить взносы по данному тарифы изъявили желание 20 тысяч человек. Большая половина вышедших из тени самозанятых приходится на Москву. В налоговом эксперименте принимают участие Московская и Калужская области и Татарстан.

Показатель в 20 тысяч человек разработчики налогового режима считают отличным, но это капля в море по сравнению с общим количеством самозанятых в стране. Сейчас такие люди работают на себя и не афишируют доходов, а значит не платят никаких налогов.

Закон о налоге на профессиональный доход вступил в силу 1 января 2019 года. Но пока люди относятся к нему настороженно. Для популяризации режима необходимо выделить из бюджета 1 миллиард рублей. Минэкономразвития обращалось с данной инициативой, но в Госдуме ее не одобрили.

Два года назад самозанятых уже пытались регистрировать, но люди предпочли не выходить из тени. По подсчетам разных ведомств, сейчас в России около 15 миллионов человек работают на себя и имеют статус самозанятых. Это няни, репетиторы, мастера ремонта, мужья на час, кондитеры и тд.

Для корректной оценки эксперимента необходимо не менее полугода, считают эксперты. Пока слишком рано делать выводы, но есть опасения, что среди этих 20 тыс. зарегистрированных - часть сотрудников, которых работодатели перерегистрировали, чтобы сэкономить на взносах в фонд оплаты труда, пишет газета «Известия».

В начале января в России было зарегистрировано восемь тысяч самозанятых. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. По новому закону стать предпринимателем можно в несколько кликов. Зачем это нужно? Кому выгоден налог на профессиональный доход? И получится ли у государства вывести людей из тени? Не факт, считают эксперты и предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU