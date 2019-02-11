Роухани: Тегеран продолжит наращивать военную мощь

11 Февр. 15:45 2019-02-11T15:45:09+03:00

По словам иранского президента, исламской республики не нужно разрешение, чтобы развивать ракетную программу

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Враги Ирана не смогут добиться своих целей, поскольку Тегеран продолжит наращивать свою военную мощь и работать над ракетной программой. Об этом в понедельник заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе праздничных мероприятий в честь 40-й годовщине Исламской революции.

«Сегодня, когда мы празднуем годовщину Исламской революции, США и Израиль строят против нас заговор и оказывают давление на наш народ, нанося ему удары санкциями», - сказал Роухани. Он подчеркнул, что «враги Ирана не смогут добиться своих целей, а страна продолжит идти тем же курсом, который был выбран 40 лет назад».

«Мы продолжим наращивать военную мощь. За 40 лет и в особенности за последние пять лет наши возможности в этой области поражают весь мир», - заявил Роухани. По его словам, «сегодня страна производит ракеты, боевые самолеты, корабли и подводные лодки, бронетранспортеры - то есть все, что требуется иранским вооруженным силам».

Иранский президент отметил, что «Ирану не нужно разрешение, чтобы развивать свою ракетную программу».

Напомним, ранее министр иностранных дел Исламской Республики Бахрам Гасеми заявил, что ракетная программа Ирана носит исключительно оборонительный характер и не нарушает резолюции Организации объединенных наций. Таким образом он прокомментировал недавние обвинения американского госсекретаря Майкла Помпео в том, что Иран в проводит испытания новой баллистической ракеты средней дальности, способной нести сразу несколько боеголовок. Политик заявил, что такие действия нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, которая запрещает Тегерану развивать данную область.

ИСТОЧНИК KP.RU