МИД: контакты США с военными Венесуэлы - абсолютно неслыханное вмещательство

11 Февр. 15:57 2019-02-11T15:57:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Каракас не запрашивал у Москвы военную помощь, в то время как контакты США с военными Венесуэлы с целью изменить их позицию и отказаться от поддержки действующего президента Николаса Мадуро являются неслыханным вмешательством во внутренние дела страны. Такое заявление сделал глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Нет», - прямолинейно ответил Щетинин журналистам, на вопрос о запросе военной помощи Каракаса у России.

Комментируя же действия США в отношении Венесуэлы дипломат заявил, ято «прямое обращение иностранного государства к вооруженным силам другой страны, в какой бы форме оно ни осуществлялось, в целях изменения ее позиции и изменения, по сути, присяги, является абсолютно неслыханным вмешательством во внутренние дела суверенного государства».

«Насколько мы можем понять, наши американские партнёры в таких категориях сейчас не думают. Они думают, это применительно только к себе», - добавил представитель МИД.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что возможное военное вмешательство Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы является катастрофическим сценарием.

Также сайт kp.ru сообщал о решении президента Венесуэлы Николаса Мадуро разорвать дипломатические отношения с Соединенными Штатами. По словам Мадуро, Вашингтон, поддерживающий самопровозгласившего себя президентом оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, пытается организовать в стране государственный переворот.

Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.

ИСТОЧНИК KP.RU