11 Февр. 15:55 2019-02-11T17:05:08+03:00

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В России могут появиться профессиональные приемные семьи. Такие родители будут воспитывать особенных детей, тех, кто болен неизлечимыми болезными или трудных подростков- это категория детей, для которых сложнее всего найти родителей.

Подопечные будут попадать в такие семьи по распределению. С родителям заключат временные договора на основании которых они будут оказывать услуги. Надо отметить, что выбрать того или иного ребенка семьи не смогут, детей будут распределять в курирующих ведомствах.

Появление института профессиональных приемных семей сейчас обсуждают в Минпросвещения. Российские чиновники устремили взгляд за рубеж, там есть положительный опыт такой работы. Появление профессиональных приемных семей поможет почувствовать домашнюю атмосферу 73 тысячам детей, которые находятся в учреждениях для сирот.

- Профессиональный приемный родитель — это человек, который воспитывает определенного ему ребенка, получает зарплату и при необходимости подключает к работе соцработников, педагогов, психологов и медиков. Что касается больных детей, то нужна серьезная педагогическая подготовка, обычные родители не справятся , - пояснила газете «Известия» член совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Альшанская.

Труд таких родителей должен хорошо оплачиваться, так как отпусков и выходных дней работа не предполагает. А это значит, что потребуются соответствующие корректировки в Трудовой кодекс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="240" src="https://www.kp.ru/video/embed/388170" frameborder="0"></iframe> Ольга Абросимова: Приемные дети не хотят возвращаться из семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU