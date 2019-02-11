Законодатели и банкиры решили избавить россиян от зарплатного рабства

11 Февр. 16:22 2019-02-11T16:22:41+03:00

В 2019 году соответствующий законопроект будет подготовлен и внесен в Госдуму на рассмотрение

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Россиян планируют избавить от зарплатного рабства. Проблемой озаботились не только депутаты, но и банки. Уже в этом году законопроект будет подготовлен и внесен на рассмотрение в Госдуму. И хотя право выбирать кредитную организацию у наемных сотрудников есть и сейчас, но не все работодатели идут навстречу.

Решить данную проблему можно будет с использованием системы быстрых платежей, которая была запущена ЦБ. Платформа предполагает переводы между клиентами разных финансовых организаций по номеру телефона.

Это значит, что регулятор может собирать все сведения о начислении зарплаты от работодателей и направлять сведения в банки, которые выбрали сотрудники организаций. А чтобы клиент мог воспользоваться такой услугой, то достаточно будет пройти удаленную идентификация по биометрическим данным на портале госуслуг и указать предпочтительный и резервный банки для получения зарплаты.

Эксперты считают, что запустить такой механизм в работу не сложно, достаточно будет удалить ряд технических деталей и снести изменения в механизм получения зарплаты.

Эта система упросит работу налоговой службы, так как все сведения о доходах будут аккумулироваться в одном месте, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU