Похороны Сергея Юрского прошли на Троекуровском кладбище в Москве
Похороны Сергея Юрского, который скончался 8 февраля на 84-м году жизни, прошли в понедельник, 11 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве. Народный артист РСФСР был погребен на так называемой Аллее актеров.
Стоит отметить, что проводить Юрского в последний путь пришли его близкие, коллеги, друзья и поклонники.
Сергея Юрского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, церемония прощания и гражданская панихида состоялись в понедельник в московском Театре имени Моссовета, где Сергей Юрский отслужил почти 40 лет. Коллеги, друзья и поклонники таланта знаменитого артиста все утро несли цветы к гробу, установленному на сцене театра. Многие при этом не могли сдержать слез.
Вел же траурную церемонию народный артист Евгений Стеблов. Причем в какой-то момент ему стало плохо: у актера подкосились ноги, и он упал в обморок.
Прощание с Сергеем Юрским.
ИСТОЧНИК KP.RU
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