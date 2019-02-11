Похороны Сергея Юрского прошли на Троекуровском кладбище в Москве

11 Февр. 16:23 2019-02-11T16:54:55+03:00

На похоронах Сергея Юрского присутствовали его близкие, коллеги, друзья и поклонники [видео]

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Похороны Сергея Юрского, который скончался 8 февраля на 84-м году жизни, прошли в понедельник, 11 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве. Народный артист РСФСР был погребен на так называемой Аллее актеров.

Стоит отметить, что проводить Юрского в последний путь пришли его близкие, коллеги, друзья и поклонники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691198" frameborder="0"></iframe> Сергея Юрского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, церемония прощания и гражданская панихида состоялись в понедельник в московском Театре имени Моссовета, где Сергей Юрский отслужил почти 40 лет. Коллеги, друзья и поклонники таланта знаменитого артиста все утро несли цветы к гробу, установленному на сцене театра. Многие при этом не могли сдержать слез.

Вел же траурную церемонию народный артист Евгений Стеблов. Причем в какой-то момент ему стало плохо: у актера подкосились ноги, и он упал в обморок.

Прощание с Сергеем Юрским.

ИСТОЧНИК KP.RU