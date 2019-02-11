Украина выразила Италии протест из-за открытия представительства ДНР

11 Февр. 16:45 2019-02-11T16:45:40+03:00

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В понедельник, 11 февраля, стало известно, что Украина выразила Италии протест в связи с открытием в Вероне представительства Донецкой народной республики (ДНР). Как уточнили в посольстве незалежной, в МИД Италии была направлена нота протеста, а в учреждения Вероны - запросы, уточняющие юридический статус представительства.

«Отправлены вербальная нота в МИД Италии, запросы в префектуру и квестуры Вероны», - говорится на официальной странице украинской дипмиссии в Facebook. При этом дипломаты назвали открытие представительства ДНР в итальянском городе «антиукраинской провокацией, направленной на подрыв общеевропейской позиции в поддержку территориальной целостности Украины».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 февраля в Вероне состоялась торжественная церемония открытия второго представительского центра ДНР в Италии и шестого в странах Европы. Как отмечалось, председателем нового центра стал президент «Комитета Независимого Венето» Палмарино Дзоккателли.

ИСТОЧНИК KP.RU