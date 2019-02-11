2019-02-11T16:45:40+03:00
Политика

Украина выразила Италии протест из-за открытия представительства ДНР

В Киеве считают создание в Вероне представительского центра Донецкой народной республики «антиукраинской провокацией»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments48
Украина выразила Италии протест из-за открытия представительства ДНРУкраина выразила Италии протест из-за открытия представительства ДНРФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В понедельник, 11 февраля, стало известно, что Украина выразила Италии протест в связи с открытием в Вероне представительства Донецкой народной республики (ДНР). Как уточнили в посольстве незалежной, в МИД Италии была направлена нота протеста, а в учреждения Вероны - запросы, уточняющие юридический статус представительства.

«Отправлены вербальная нота в МИД Италии, запросы в префектуру и квестуры Вероны», - говорится на официальной странице украинской дипмиссии в Facebook. При этом дипломаты назвали открытие представительства ДНР в итальянском городе «антиукраинской провокацией, направленной на подрыв общеевропейской позиции в поддержку территориальной целостности Украины».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 февраля в Вероне состоялась торжественная церемония открытия второго представительского центра ДНР в Италии и шестого в странах Европы. Как отмечалось, председателем нового центра стал президент «Комитета Независимого Венето» Палмарино Дзоккателли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп призвал страны Европы "взять обратно" несколько сотен боевиков ИГ*
Россия может начать добычу полезных ископаемых на Луне
В Мексике неизвестные расстреляли посетителей бара
Гараничева в соцсетях высмеяли за опоздание на старт гонки в Солт-Лейк-Сити
В США преступник застрелил четырех заложников
В России модернизирована система предупреждения о ракетном нападении
Forbes посчитал лимоны предметом роскоши для россиян
В Амстердаме реформируют квартал Красных фонарей
Жители Гаити протестуют против США и просят помощи у России
Порошенко объяснил, почему Украина не прекратит стрелять
Азаров рассказал о расследовании ФБР растраты кредитов МВФ на Украине
Хезер Науэрт решила не выдвигаться на пост постоянного представителя США в ООН
Иванка Трамп назвала приятной встречу с Ангелой Меркель
Гараничев извинился за пропущенный старт гонки преследования в Солт-Лейк-Сити
Сенатор-демократ Берни Сандерс снова хочет баллотироваться в президенты США
Климкин рассказал, за что нового президента Украины могу выкинуть из окна
Умерла младшая сестра Жаклин Кеннеди Ли Радзивилл
Порошенко не сомневается в своем отличном результате на выборах
Умер исполнитель роли Гитлера в фильме "Бункер" Бруно Ганц
В Канаде с рельсов сошел товарный поезд с нефтью