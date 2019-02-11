Отца сенатора Арашукова оставят под стражей

11 Февр. 16:50 2019-02-11T16:50:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 февраля, Московский городской суд признал законным арест советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков, отца арестованного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Бизнесмена подозревают в причастности к двум убийствам, участии в преступном сообществе, а также в хищении газа на 30 млрд рублей.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения», - передает постановление суда ТАСС.

Напомним, Рауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге 30 января. Следователи вместе с сотрудниками ФСБ и МВД провели более 40 обысков в 11 городах России по делу о хищении природного газа у компании «Газпром». Рауль Арашуков был дистален для допроса в Москву, а позже оставлен под арестом Басманным судом Москвы. В суде вины бизнесмен не признал и назвал себя непричастным к преступлениям. Под арестом он пробудет до 30 марта этого года.

Также задержан его сын, 32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, подозреваемый в причастности к двум убийствам, давлении на свидетеля и участии в преступном сообществе. Под арестом он также останется до конца марта. Арестованы еще четыре фигуранта этого уголовного дела, руководители крупных газовых компаний Северного Кавказа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/689162" frameborder="0"></iframe> Чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков.Молодого и перспективного кавказского политика с казалось бы, большим будущим следователи обвиняют в организации убийств. Вот так «киндер-сюрприз»!Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU