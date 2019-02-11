2019-02-11T17:06:45+03:00
Общество

На Московской канатной дороге 16 февраля можно покататься бесплатно

Также без билетов можно будет попасть на соревнования по лыжной акробатике
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Канатная дорога станет бесплатной.Канатная дорога станет бесплатной.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В столице 16 февраля пройдет Кубок мира FIS по фристайлу: лыжная акробатика. Приедут более 70 сильнейших мировых акробатов-лыжников. В рамках мероприятия канатная дорога будет работать бесплатно. Вход на соревнования также будет свободным.

- Уже 9-й раз Москва становится столицей этапов кубок мира по лыжным видам спорта. В этом году соревнования, которые пройдут в Москве, знаковые. Ведь место их проведения - это исторические Воробьевы горы, где сейчас так активно развивается спорт. Более того, что 16 февраля соревнования абсолютно бесплатные для зрителей, - рассказали в пресс-службе Московской канатной дороги.

Попасть в зрительскую зону можно будет с Воробьевской набережной: либо от станции метро «Воробьевы горы», либо доехать на канатной дороге до средней станции «Новая лига» (место проведения соревнований). Работать по особому режиму будет и сама канатная дорога - с 18.00 до 22.00 прокатиться можно бесплатно всем желающим.

В Москве открыли канатную дорогу от Воробьевых гор до «Лужников».Алиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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